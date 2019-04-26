СМИ: задержан экс-глава головного предприятия «Роскосмоса»

Пермь, , 11:57 — REGNUM Сотрудники МВД РФ задержали Дмитрия Панова, бывшего генерального директора головного предприятия «Роскосмоса» — НПО «Техномаш». Он стал первым фигурантом расследования обстоятельств хищения 410,2 млн рублей, выделенных два года назад на так и не проведенную реконструкцию Пермского порохового завода, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, экс-глава НПО «Техномаш» задержан вечером 24 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Портал info24.ru отмечает, что в июле 2018 года Панова и двух его советников уволил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Утверждается, что ему представили отчёт о работе Панова в «Техномаше». Этот же доклад «Роскосмос» передал в прокуратуру.

По версии следствия, Панов имел непосредственное отношение к заключению контракта его организации с ООО «Москапстрой», которое получило авансом крупную сумму денег, однако обещанных работ не выполнило. При этом предоставленная ООО банковская гарантия оказалась фальшивкой. Панов допрошен, обвинения ему предъявлено не было, пока он остается в статусе подозреваемого, информирует «Коммерсантъ».

По данным издания экс-глава НПО «Техномаш» проходит по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».