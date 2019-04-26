В ЛНР изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Луганск, , 11:31 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ЛНР изъяли партию контрабандных сигарет на сумму около 40 млн рублей, сообщил 26 апреля «Луганский информационный центр».

«Установлено, что незаконное перемещение табачной продукции осуществлялось из Донецкой Народной Республики с целью последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке Луганской Народной Республики», — рассказали в МГБ ЛНР.

В ходе спецоперации контрабандные сигареты и автомобили для их транспортировки были изъяты.

«Проведены осмотры мест накопления и складирования табачных изделий. Из незаконного оборота изъяты 1 тыс. 679 коробов сигарет Marlboro производства ДНР и четыре автомобиля. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей предварительно составляет 40 млн рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от словацких пограничников сбежал мужчина, который въехал на автомобиле с территории Украины. Позже в брошенном автомобиле правоохранители нашли партию контрабандных сигарет.

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