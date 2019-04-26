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СМИ узнали, кто повредил памятник Неизвестному матросу в Одессе

Происшествия

Семейство решило просто уехать и забрать отбитые цифры с собой

Одесса, Украина, 26 апреля 2019, 11:27 — REGNUM  Памятник морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны повредил ребёнок, который попытался влезть на монумент. Об этом заявили сотрудники коммунального предприятия «Центр—077», сообщило 25 апреля информационное агентство УНИАН.

«Мальчик 6−8 лет подтянулся и сорвал бронзовую цифру под названием памятника. Убеждены, что ребенок находился в абсолютном неведении всей тяжести своего поступка. Также уверены и в том, что сопровождающие его взрослые всё знали и понимали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что двое детей вместе с родителями приехали к памятнику на белом микроавтобусе марки Fiat. Все данные были переданы правоохранительным органам.

«Подобные действия — полное отсутствие нравственных принципов. Полное неприятие собственной истории… Цифры будут восстановлены силами коммунальных служб», — прокомментировала поведение родителей директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе неизвестные злоумышленники отбили и украли бронзовые цифры, символизировавшие дату открытия памятника Неизвестному матросу.

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