Тюменца обвиняют в промышленном шпионаже

Тюмень, , 11:21 — REGNUM В Тюменской области полицейские пресекли попытку промышленного шпионажа. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, в январе 2019 года бывший сотрудник предприятия за материальное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей пытался подкупить инженера — технолога предприятия и получить сведения о технологии изготовления труб, составляющие коммерческую тайну. Эти данные он намеревался продать сторонней организации.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, п.п. «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ («Приготовление к коммерческому подкупу, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам») и ч.3 ст.183 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, совершенное из корыстной заинтересованности»).