В Бурятии рассказали о мошенниках, наживающихся на беде забайкальцев

Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM Волонтёры из Бурятии рассказали о появлении мошенников, использующих их название, чтобы наживаться на беде забайкальских погорельцев. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник штаба «Добровольческого корпуса Байкала» Солбон Санжиев.

«Кто-то под нашим объявлением в соцсетях разместил неверный непонятный адрес пункта сбора помощи. Второй случай, там вообще полностью своя текстовка и так далее, и просто наше имя было указано «Добровольческий корпус Байкала». И третий случай, кто-то указал свою карточку банковскую физического лица в соцсетях. У нас только один пункт сбора помощи, и необходимо перечислять только на расчётный счёт нашей организации», — рассказал подробнее Байкал-Daily доброволец.

Он добавил, что жители Бурятии в первые дни после трагедии активно оказывали помощь погорельцам. Но сейчас активность пошла на спад, хотя жители пострадавших деревень всё ещё нуждаются в поддержке.

«В основном финансовая помощь нужна, потому что покупать нужно будет определённые лекарства. И потом нам нужно будет купить им бытовую технику, бытовые инструменты нужны (молоток, топор), нужны постельные принадлежности, посуда и бытовая химия», — отметил Солбон Санжиев.

Сложной проблемой стали выжившие домашние животные, которые разбрелись по степи после страшной ночи. Как пишет «Новая Бурятия», жители края просят помочь стройматериалами — гвоздями, горбылём, брёвнами, поскольку все постройки были уничтожены огнем и скот держать негде.

Вместе с постройками сгорели и корма для животных, поэтому забайкальцы просят в этом помощи у животноводческой Бурятии. По данным министерства сельского хозяйства Забайкальского края, всего требуется 3733 тонны сена.

Как сообщили в краевом минсельхозе ИА REGNUM, в пожарах погибли почти 10 тысяч овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1,8 тысячи птиц. Предварительный размер ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу, составляет 591 миллион рублей.

Напомним, масштабный степной пожар прошёлся 19−20 апреля по юго-восточным районам края. Причиной стихии предположительно послужили палы травы. Ситуацию усугубил штормовой ветер, из-за которого противопожарные полосы стали бесполезными. В результате пострадали 17 населённых пунктов, а около 600 человек остались без крова.

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