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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Происшествия

Вторым участником ДТП стал микроавтобус

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
ДТП с автобусом и маршруткой (цитата группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 26 апреля 2019, 10:44 — REGNUM  Столкновение автобуса MAN с пассажирами и микроавтобуса марки Mercedes произошло 26 апреля около 08:55 мск в Кировском районе Санкт-Петербурга. Пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на перекрестке проспекта Стачек и Трамвайного проспекта.

Водитель «Мерседеса», 66-летний мужчина, совершил столкновение с автобусом, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. Водитель автобуса госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Его пассажиры, двое пожилых мужчин и женщина, получили легкий вред здоровью.

По факту дорожной аварии проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус с пассажирами угодил в промоину с горячей водой на юге Петербурга днем 24 апреля. Яма образовалась из-за прорыва теплотрассы. Спасатели эвакуировали 19 человек из автобуса при помощи пожарных автомобилей, никто не пострадал. К утру 26 апреля последствия прорыва были ликвидированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спасли 19 пассажиров автобуса, упавшего в яму с кипятком

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Аварии пассажирского автотранспорта
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