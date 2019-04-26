Более тысячи мигрантов сбежали из приюта на юге Мексики

Тапачула, Мексика, , 10:31 — REGNUM Более тысячи мигрантов сбежали из мексиканского лагеря «XXI век», расположенного в городе Тапачула в южном штате Чьяпас. Об этом сообщил Национальный институт миграции Мексики, передает новостной портал 20 minutos.

Согласно данным института, 25 апреля после 20 часов по местному времени произошел «крупномасштабный несанкционированный уход», инициированный гражданами Кубы. Точное количество покинувших лагерь не было указано. Сотрудники приюта для мигрантов не вступали с ними в конфронтацию, поскольку «не имели сдерживающего оборудования». Спустя несколько часов около 700 человек вернулись в лагерь, местонахождение еще 600 мигрантов не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Мексики к середине апреля в приютах вдоль южной границы находились около 5,5 тыс. мигрантов. Они полностью обеспечены продовольствием и необходимыми вещами. Часть из них ожидает репатриации, другие получат право на работу в Мексике.

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