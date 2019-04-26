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Полицейские из Танзании подозреваются в стрельбе по детям

Происшествия

Матери детей провели демонстрацию против произвола полиции

Аруша, Танзания, 26 апреля 2019, 10:26 — REGNUM  Губернатор области Килиманджаро Анна Мгвира отдала указание начальнику полиции Хамису Иссе принять дисциплинарные меры в отношении полицейских округа Хаи, подозреваемых в открытии стрельбы по детям, передает газета Mwananchi.

По версии следствия, несколько полицейских открыли стрельбу по детям из скотоводческого этноса масаи, а других детей они бросили в грязную воду.

Женщины этноса масаи 19 апреля начали демонстрацию у здания администрации округа, выступая против издевательств над детьми со стороны полиции.

Мгвира подчеркнула, что поступок полиции — жестокость.

«Это нарушение дисциплины и гуманности, мы уважаем полицию, это лицо правительства, если вы стреляете в граждан, выходит, что правительство стреляет по жителям, я требую проведения расследования в отношении полицейских», — добавила Мгвира.

Начальник полиции Исса выразил соболезнования семьям, чьи дети пострадали и заявил, что возглавит расследование.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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