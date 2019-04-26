В Красноярском крае следствие проверяет информацию об отравлении кадетов

Красноярск, , 10:13 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту госпитализации воспитанников кадетского корпуса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 апреля, в Главном следственном управлении СКР по краю.

Информация об отравлении кадетов появилась в интернете 26 апреля. Сообщалось, что 17 воспитанников кадетского корпуса в поселке Кедровый поступили в больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

В настоящее время в больнице находятся шесть курсантов в возрасте от 12 до 13 лет. Медики оценивают их состояние как лёгкой и средней степени тяжести. Остальных детей, по имеющейся информации, родители забрали домой из больницы под расписку.

Красноярские следователи проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту отравления воспитанников местного детского сада. Из информации СМИ следователям стало известно, что воспитанники детского сада Нахимовского района употребили техническую жидкость.

Читайте также: Из-за отравления воспитанников детсада в Севастополе СК возбудил дело