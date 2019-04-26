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За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 200 боеприпасов — СЦКК

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Донецк, 26 апреля 2019, 10:11 — REGNUM  За минувшие сутки украинские формирования совершили семь обстрелов, выпустив по территории ДНР 203 единицы боеприпасов, сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм и 17 мин калибра 82 мм. Они также применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Донецк («Вольво-центр», Александровка), Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирного населения ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 137 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ рассказали, что с начала 2019 года в ходе вооружённого конфликта в Донбассе пострадал 31 мирный житель, пять человек погибли.

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Война в Донбассе
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