Грабитель сбежал из офиса микрозайма в Чувашии после предложения о кредите

Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В столице Чувашии раскрыто разбойное нападение микрофинансовую организацию, которое произошло в декабре прошлого года. По данным полиции, ограбление не удалось, а сам злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили оформить кредит, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции в декабре 2018 года. Сообщалось, что в одну из микрофинансовых организаций ворвался неизвестный в маске и, угрожая ножом, попытался похитить деньги.

«Опросив сотрудницу, которая в тот вечер работала одна, полицейские узнали, что похитить деньги злоумышленнику не удалось. Девушка проявила сообразительность и смелость, заявив правонарушителю, что ключи от сейфа отсутствуют, как и не имеется денег в кассе. Она предложила неизвестному оформить кредит, на что тот поспешил убраться из офиса микрозаймов», — говорят в полиции.

В министерстве уточняют, что речь идёт об оформлении онлайн-кредита. На преступление, по словам подозреваемого, он пошёл ради девушки, с которой познакомился в интернете.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 20-летний житель Чувашии, которого задержали в Ярославле. В настоящее время он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

По данным МВД по республике, в I квартале 2019 года число преступлений выросло на 4,8%, при этом уровень преступности ниже окружного и среднероссийского и составляет 25,5 преступления на 10 тыс. населения (в РФ — 33,4, ПФО — 32,1).