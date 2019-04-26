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Прогноз: в конце апреля Прикамье накроют мощные снегопады

Происшествия

Уже днём 26 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега

Прогноз: в конце апреля Прикамье накроют мощные снегопады
Снегопад

Пермь, 26 апреля 2019, 09:41 — REGNUM  В Пермском крае в последние дни апреля прогнозируют сильные снегопады. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, аномально холодный финал апреля связан с вторжением воздушной массы из Центральной Арктики.

Мощные снегопады (до 20 мм) ожидаются в восточных районах Прикамья. Уже сегодня, 26 мая, согласно прогнозу, слабые осадки в виде мокрого снега и снежной крупы пройдут в центре Пермского края.

27 апреля сильный снегопад ожидается на севере края, затем осадки начнут смещаться на восток. При этом интенсивность осадков увеличится. Ожидается снижение видимости до 500 м и резкий прирост высоты снежного покрова. Всего за день 27 апреля и ночь на 28 апреля в восточной части края может выпасть до 15−20 мм осадков в виде снега.

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Снегопады, метели, снежные бури
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