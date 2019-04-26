Омск, , 09:41 — REGNUM

В Омске обнародованы подробности ужасающей истории, произошедшей в дачном посёлке, где пьяный 53-летний мужчина 22 апреля бросил в печь своего двухлетнего внука.

Как стало известно омским массмедиа, сегодня, 26 апреля, мальчик скончался, несмотря на усилия врачей.

Также появилась информация о том, что когда мужчина затолкал ребёнка в печь, он кричал, что это не его внук, а «чёрт», которого «надо сжечь».

Напомним, омские следователи сообщили о покушении омича на убийство ребёнка 23 апреля. По версии следствия, 22 апреля сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь. Женщина вернулась на помощь внуку с соседкой. Ребёнка по скорой увезли в больницу с ожогами 50 процентов тела. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь