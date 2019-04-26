Дымка над Улан-Удэ не связана с лесными пожарами — лесхоз

Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM Дымка над городом Улан-Удэ, наблюдаемая утром 26 апреля, не связана с лесными пожарами в Республике Бурятия. Об этом сообщили ИА REGNUM в агентстве лесного хозяйства Бурятии. Причины возникновения дымки в ведомстве не уточнили.

«За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров: три очага в Еравнинском районе и по одному очагу в Тункинском национальном парке и в Хоринском районе. Из них очаги в Хоринском районе и Тункинском национальном парке ликвидированы», — уточнили в ведомстве.

Из оставшихся трёх пожаров один был локализован на площади около 200 гектаров, а два продолжают действовать. Всего на тушении лесных пожаров в Еравнинском районе работают более 200 человек и более 20 единиц лесопожарной техники.

В лесхозе добавляют, что основными причинами возникновения лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор — поджоги сухой травы и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории Бурятии с 15 апреля введён особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан. Также под запрет попадают выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Единственным исключением станут работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров.

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В республике также внимательно наблюдают за ситуацией со степными пожарами в Забайкалье, где огнём 19−20 апреля было уничтожено почти два десятка деревень. Глава республики Алексей Цыденов призвал своих подчинённых не расслабляться, напомнив о возрастающей пожарной опасности в связи с потеплением и усилением ветра.

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