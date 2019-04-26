Ростовские горноспасатели ликвидируют аварию на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM По просьбе луганских властей в посёлок Юрьевский отправилась группа специалистов из Ростовской области. Горноспасатели из города Шахты окажут помощь в ликвидации последствий аварии на Луганской шахте «Схидкарбон», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что ЧП произошло на глубине около 300 метров произошло ЧП. В момент взрыва в шахте находилось 17 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района ЛНР произошла утром 25 апреля. По последней информации, два человека погибли и 15 горняков пропали без вести. Причиной ЧП стал взрыв метана.

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