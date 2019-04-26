Самолёт вынуждено вернулся в Красноярск после вылета в Таиланд

Красноярск, , 09:08 — REGNUM Пассажиры самолёта, принадлежащего компании AzurАir, не смогли вовремя добраться из Красноярска в Таиланд. После вылета из аэропорта столицы Красноярского края лайнер был вынужден вернуться обратно.

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Инцидент произошёл ночью 26 апреля. Через полчаса после вылета из-за проблем с двигателем было принято решение вернуться в аэропорт Красноярска. Самолёт 40 минут вырабатывал топливо, чтобы приземлиться в Красноярске, сообщает портал «Красноярск онлайн».

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Отмечается, что посадка завершилась благополучно. Пассажиров разместили в гостинице. Новый вылет запланирован на 14:30 по местному времени (10:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года в Красноярске совершил вынужденную посадку самолёт из Москвы. Борт Airbus A319 авиакомпании «Уральские авиалинии» направлялся в Читу, однако до места назначения без происшествий он не долетел и приземлился в аэропорту «Емельяново».По предварительным данным, причиной стал сбой в работе левого двигателя. Никто не пострадал.

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