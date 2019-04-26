Ураган «Кеннет» ударил по Мозамбику и Коморским островам

Мапуту, , 09:10 — REGNUM Ураган «Кеннет» со скоростью 280 км/ч обрушился на северное побережье Мозамбика 25 апреля. Перед этим стихия нанесла «удар» по Коморским островам, передает информационное агентство Reuters.

Представитель Института Мозамбика по ликвидации последствий стихийных бедствий (INGC) сообщил журналистам, что из районов, подверженных удару стихии, было эвакуировано 30 000 человек.

Источник добавил, что имеющиеся запасы продовольствия в стране смогут обеспечить 140 000 человек в течение 15 дней. Власти Мозамбика сообщают, что в зоне риска находится более 680 000 жителей страны.

Утром в четверг, 25 апреля, циклон обрушился на Коморские острова, оставив за собой поваленные деревья, разрушенные дома и сорванные крыши. Штормовой ветер вызвал масштабные отключения электричества в северной части острова Гранд Коморе, на котором расположена столица Морони. Государственные учреждения и школы были закрыты.