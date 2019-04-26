«Секундная слабость»: Кокорин о решении ударить стулом Пака

Москва, , 08:32 — REGNUM Футболист Александр Кокорин назвал «секундной слабостью» решение ударить стулом в кафе «Кофемания» сотрудника Минпромторга РФ Дениса Пака, об этом он заявил во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.

По его словам, он не планировал трогать Пака, а просто хотел уточнить, кому он сказал то, что сказал.

«Он ответил, что именно мне. Это был секундный момент. Я просто на него замахнулся. Была секундная слабость. Попал ему по руке, затем Кирилл (брат Александра Кокорина) ударил его по щеке», — сказал он в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла в октябре 2018-го. Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг — Александр Простовицкий устроили драку, в результате которой пострадали три человека — чиновник Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Читайте также: Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака