«Секундная слабость»: Кокорин о решении ударить стулом Пака

Москва, 26 апреля 2019, 08:32 — REGNUM Футболист Александр Кокорин назвал «секундной слабостью» решение ударить стулом в кафе «Кофемания» сотрудника Минпромторга РФ Дениса Пака, об этом он заявил во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.
По его словам, он не планировал трогать Пака, а просто хотел уточнить, кому он сказал то, что сказал.
«Он ответил, что именно мне. Это был секундный момент. Я просто на него замахнулся. Была секундная слабость. Попал ему по руке, затем Кирилл (брат Александра Кокорина) ударил его по щеке», — сказал он в суде.
Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла в октябре 2018-го. Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг — Александр Простовицкий устроили драку, в результате которой пострадали три человека — чиновник Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
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