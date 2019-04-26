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В Бразилии арестован мужчина, подозреваемый в связях с ФЕТО

Происшествия

Турция настаивает на его экстрадиции

Бразилиа, 26 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Правоохранительные органы Бразилии задержали мужчину, разыскиваемого в Турции по подозрению в связях с организацией ФЕТО, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

Анкара настаивает на его экстрадиции, решение о целесообразности данного шага будет оцениваться Верховным судом Бразилии, слушания по данному делу состоятся 3 мая.

Организация ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, совершенной в июле 2016 года.

Подозреваемый проживает в Бразилии с 2007 года, гражданство страны он получил в октябре 2016 года.

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Попытка военного переворота в Турции
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