В Бразилии арестован мужчина, подозреваемый в связях с ФЕТО

Бразилиа, 26 апреля 2019, 08:24 — REGNUM Правоохранительные органы Бразилии задержали мужчину, разыскиваемого в Турции по подозрению в связях с организацией ФЕТО, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.
Анкара настаивает на его экстрадиции, решение о целесообразности данного шага будет оцениваться Верховным судом Бразилии, слушания по данному делу состоятся 3 мая.
Организация ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, совершенной в июле 2016 года.
Подозреваемый проживает в Бразилии с 2007 года, гражданство страны он получил в октябре 2016 года.
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