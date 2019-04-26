Паводок в Омской области: в семи муниципальных районах введён режим ЧС

Омск, , 07:41 — REGNUM В Омской области из-за сложной паводкоопасной обстановки в семи муниципальных районах введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении региональной безопасности Омской области.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 25 апреля наиболее сложная обстановка складывается в Нижнеомском муниципальном районе. В настоящее время там повреждено 14 участков на шести дорогах. Нарушено транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами, в которых проживают 998 человек, в том числе 201 ребёнок. В ряде сельских поселений девяти районов подтоплено 65 приусадебных участков. Также подтоплено три дома в Исилькульском и Одесском районах.

В Любинском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском и Тюкалинском районах повреждено 38 участков на 19 автомобильных дорогах.

По данным управления, меры по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрели на заседании КЧС правительства Омской области.

Были затронуты также вопросы прохождения пожароопасного сезона 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области с 26 апреля до 9 июня вводится особый противопожарный режим. Устанавливается запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Также запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.

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