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ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие пять раз

Происшествия

Жертв и разрушений нет

Луганск, 26 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие, заявили 26 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Пришиб и Фрунзе.

По Калиново ВСУ выпустили девять мин калибра 120 мм и одну мину калибра 82 мм. Обстрел вели с позиций, расположенных возле населённого пункта Троицкое.

В направлении Калиново-Борщеватого украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, а в направлении посёлка Фрунзе — девять мин того же калибра.

В районе Лозового боевики ВСУ применили одну противотанковую ракету, а населённый пункт Пришиб обстреляли из гранатомётов АГС и СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Луганской Народной Республики более 160 единиц боеприпасов. В частности, они применили 122-мм гаубицы.

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Напомним, использование в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.

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Война в Донбассе
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