В провинции Юньнань на юго-западе Китая полицией изъято 10 кг героина

Куньмин, Китай, , 07:10 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде более 10 кг героина, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро общественной безопасности уезда Яньшань, было инициировано расследование по делу о контрабанде наркотиков после того, как власти месяцем ранее получили наводку на одного подозреваемого.

В начале апреля полиция арестовала троих подозреваемых, которые на тот момент находилась в съемном доме, где хранилось 10,5 кг героина. Детали этого дела не раскрывались до последнего времени, расследование все еще продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая граничит с провинцией Юньнань, двое наркоторговцев были приговорены к смерти, еще шестеро получили пожизненные сроки.

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