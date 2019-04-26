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В провинции Юньнань на юго-западе Китая полицией изъято 10 кг героина

Происшествия

В начале апреля полиция арестовала троих подозреваемых, которые на тот момент находилась в съемном доме, где хранилось 10,5 кг героина

Куньмин, Китай, 26 апреля 2019, 07:10 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде более 10 кг героина, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро общественной безопасности уезда Яньшань, было инициировано расследование по делу о контрабанде наркотиков после того, как власти месяцем ранее получили наводку на одного подозреваемого.

В начале апреля полиция арестовала троих подозреваемых, которые на тот момент находилась в съемном доме, где хранилось 10,5 кг героина. Детали этого дела не раскрывались до последнего времени, расследование все еще продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая граничит с провинцией Юньнань, двое наркоторговцев были приговорены к смерти, еще шестеро получили пожизненные сроки.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая двух наркоторговцев приговорили к смертной казни

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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