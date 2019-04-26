В провинции Ганьсу центральной части Китая разгорелся лесной пожар

Ланьчжоу, Китай, , 06:14 — REGNUM Лесной пожар разгорелся в Ганьнань-Тибетском автономном округе провинции Ганьсу в китайской провинции Ганьсу, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 14:00 по местному времени в уезде Дебу на восточной границе Тибетского плато. Более 200 пожарных и лесничих выдвинулись на место для тушения пожара. В связи с сильным ветром, к 19:30 по местному времени пожар распространился на большую площадь, в связи с чем пожарным пришлось уйти в безопасное место.

В настоящее время власти провинции Ганьсу усиливают ряды борцов с пламенем, направляя дополнительные силы для тушения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в горах Лунчи, расположенный в 10 км от центра столицы китайской провинции Юньнань города Куньмин, был потушен 22 апреля.

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