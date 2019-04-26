Квебек, Канада, , 05:57 — REGNUM

Около 250 человек были эвакуированы в провинции Квебек в Канаде из-за угрозы прорыва дамбы, который может произойти в результате весеннего половодья, передает телеканал CTV.

Сообщается, что местные власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих к дамбе районов. По словам представителя энергосетевой компании Hydro-Quebec Симона Расико, дамба уже переполнена из-за разлива реки Руж, а синоптики обещают в регионе в ближайшие несколько дней проливные дожди. Из-за непредсказуемости ситуации было принято решение провести эвакуацию жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений в провинции Квебек в Канаде, вызванных весенний оттепелью и дождями, пострадали жители 51 муниципалитета. Сообщалось, что наводнение затронуло около 2500 тысяч семей в провинции.

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