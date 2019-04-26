В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Каракас, , 05:44 — REGNUM Два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате крушения вертолета в районе венесуэльского города Макарайбо, сообщает газета El Nacional.

Сообщается, что один из погибших был генерал Боливарианской национальной гвардии, второй погибший — пилот вертолета. Двух раненых госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия работают специалисты и выясняют причину катастрофы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пообещал оказать помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы.