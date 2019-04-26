Более 30 человек пропали без вести в результате кораблекрушения у Венесуэлы

Каракас, , 05:26 — REGNUM Гражданское судно потерпело крушение в районе острова Патос у берегов Венесуэлы, в результате чего пропали без вести 33 человека, сообщает газета El Nacional.

Сообщается, что лодка перевозила 35 человек и двигалась в направлении Тринидада и Тобаго, однако потерпела из-за перегруза была опрокинута волной. Отмечается, что спасателям удалось вытащить из воды двух человек и возвратить их на территорию Венесуэлы. В настоящее время ведется спасательная операция, пока 33 остальных человека, находившихся на борту лодки, считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля у берегов Демократической Республики Конго на озере Киву опрокинулась лодка. В результате кораблекрушения погибли около ста человек. Точное число погибших пока не установлено, так как неизвестно количество людей, находившихся на борту лодки до трагедии.

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