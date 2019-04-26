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Мотоцикл столкнулся с автомобилем на юго-западе Москвы

Происшествия

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла

Москва, 26 апреля 2019, 04:51 — REGNUM  На улице Бутлерова на юго-западе Москвы водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 16:50 по московскому времени на улице Бутлерова. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на регулируемом перекрестке водитель грузовика «КамАЗ» сбил 25-летнюю девушку на самокате. В результате столкновения девушка скончалась на месте происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге КамАЗ задавил девушку на самокате

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Дорожно-транспортные происшествия
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