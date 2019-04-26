В Оттаве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ливней

Оттава, , 04:14 — REGNUM Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых в регионе сильных дождей и опасности повышения уровня воды в реке Оттава. Об этом говорится в заявлении градоначальника, опубликованном на его странице в Twitter.

«В целях защиты собственности, здоровья, безопасности и благополучия жителей города я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Оттаве», — говорится в заявлении.

Также Уотсон заявил, что уже попросил власти провинции и вооруженные силы оказать помощь городским службам, волонтерам и жителям опасных районов на случай стихийных бедствий.