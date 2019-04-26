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Задержан заместитель главы района Якутии: просил взятку за покровительство

Происшествия

Он вынуждал компанию-подрядчика заплатить ему 300 тыс. рублей

Якутск, 26 апреля 2019, 04:17 — REGNUM  Заместитель главы Намского района Якутии Николай Соловьёв стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Он требовал с предпринимателя заплатить ему за покровительство 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Водитель бюджетного учреждения «Эксплуатация и содержание объектов «Нам» проходит по этому же делу как посредник в получении взятки. По данным следствия, инцидент произошёл в 2018 году. Деньги заместитель главы муниципалитета требовал у компании, выполнявшей на основании контракта работы по строительству монументов в сквере в села Сыгыннах Намского района. Подрядчик передал ему 200 тыс. рублей.

Водитель стал получателем денег — взятка была перечислена на его расчётный счёт. Оба подозреваемых задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, мера пресечения им пока не избрана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля был задержан за превышение должностных полномочий глава Оймяконского района Михаил Захаров. По версии следствия, чиновник неоднократно предпринимал усилия, чтобы получить в собственность принадлежащую муниципалитету квартиру, и они увенчались успехом.

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