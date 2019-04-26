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Восемь человек погибли в результате стрельбы на Гаити

Происшествия

Еще десять человек ранены

Порт-о-Пренс, 26 апреля 2019, 03:39 — REGNUM  В столице Гаити Порт-о-Пренсе неизвестные открыли огонь по людям в одном из южных районов города, сообщает агентство EFE.

Сообщается, что вооруженные люди на юге города обстреляли людей на остановке общественного транспорта и скрылись с места преступления. В результате произошедшего погибли восемь человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта неизвестные устроили засаду и напали на кортеж посла Чили в Гаити. Тогда неизвестные открыли огонь по кортежу, в результате чего погиб сотрудник неправительственной организации America Solidaria. По одной из версий, нападавшие просто хотели ограбить дипломатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные напали на машину чилийского посла в Гаити

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