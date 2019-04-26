Птицу-убийцу из Флориды продадут с молотка

Гейнсвилл, США, , 03:32 — REGNUM Большой домашний казуар, ранее убивший своего владельца в американском штате Флорида, был выставлен на продажу, передает телеканал CNN.

Сообщается, что тот самый казуар, убивший своего хозяина, а также ряд других животных, принадлежавших погибшему Марвину Ходжасу, выставили на продажу на аукционе Gulf Coast Livestock Auction.

«Одним из желаний Марвина было, чтобы всех его животных продали на аукционе как можно скорее», — заявила пресс-служба аукциона.

Отмечается, что сам Ходжас долгое время дружил с организаторами торгов, которые сейчас очень сожалеют о его смерти. На аукционе распродадут принадлежавших ему казуаров, страусов эму, лемуров, мармозеток и попугаев ара.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля житель американского штата Флорида Марвин Ходжас упал в вольер к своему домашнему казуару и был затоптан птицей. Он успел сообщить в экстренные службы об инциденте, однако спасатели не смогли спасти его жизнь.

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