Один человек пострадал при пожаре в Москве. Пятерых удалось спасти

Москва, , 03:09 — REGNUM В квартире жилого дома в районе Хорошево-Мневники в Москве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Сообщается, что возгорание личных вещей произошло в доме № 14 по улице Народного Ополчения, огнем была охвачена площадь около десяти квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания пострадал один человек. По данным МЧС, сотрудникам экстренных служб удалось спасти пятерых человек, двое из которых — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в квартире жилого дома в столичном районе Ховрино произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Отмечалось, что пожарным удалось спасти несколько человек с вышестоящих этажей.

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