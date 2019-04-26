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Один человек пострадал при пожаре в Москве. Пятерых удалось спасти

Происшествия

В квартире загорелись личные вещи

Москва, 26 апреля 2019, 03:09 — REGNUM  В квартире жилого дома в районе Хорошево-Мневники в Москве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Сообщается, что возгорание личных вещей произошло в доме № 14 по улице Народного Ополчения, огнем была охвачена площадь около десяти квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания пострадал один человек. По данным МЧС, сотрудникам экстренных служб удалось спасти пятерых человек, двое из которых — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в квартире жилого дома в столичном районе Ховрино произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Отмечалось, что пожарным удалось спасти несколько человек с вышестоящих этажей.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб один человек

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Пожары в жилых домах
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