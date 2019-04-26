Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

посёлок Юрьевка, ЛНР, , 02:43 — REGNUM Авария на шахте «Схидкарбон» (посёлок Юрьевка, Лутугинский район, ЛНР) произошла из-за взрыва метана, 26 апреля сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На шахте «Схидкарбон» произошёл врыв газа метана», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР, находящийся в Юрьевке, уточнил, что на момент взрыва под землёй находились 17 человек шахтеров. Тела двоих уже извлекли.

«Судьба остальных 15 неизвестна», — добавил Пасечник.

По его словам, на месте ЧП сейчас ведут работу сотрудники МЧС ЛНР, утром 26 апреля ожидается приезд подразделения МЧС РФ. Он пояснил, что у российских коллег есть оборудование, которого нет ни у ЛНР, ни у ДНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на «Схидкарбоне» произошла утром 25 апреля. Известно, что два человека погибли, 15 числятся пропавшими без вести.

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