Названо число погибших и пропавших без вести из-за аварии на шахте в ЛНР

посёлок Юрьевка, ЛНР, , 02:32 — REGNUM Не менее двух человек погибли и 15 пропали без вести в результате аварии на шахте «Схидкарбон» (посёлок Юрьевка, Лутугинский район, ЛНР), заявил глава МЧС республики Евгений Кацавалов, сообщает 26 апреля Луганский информационный центр.

«Ситуация на шахте критическая, на текущий момент двое погибших, ещё 15 без вести пропавших», — сообщил Кацавалов.

Напомним, авария на «Схидкарбоне» произошла утром 25 апреля. На место ЧП направлены горноспасатели из России. Под личный контроль ситуацию взял глава ЛНР Леонид Пасечник.

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