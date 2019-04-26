Жителей восьми сел в Таджикистане эвакуировали из-за камнепадовя

Душанбе, , 00:43 — REGNUM Более шести тысяч таджикистанцев эвакуированы в безопасные места из-за селей и камнепадов, сошедших в Таджикистане за прошедшие сутки, сообщает 25 апреля Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Комиссия по ЧС района Рудаки приняла решение об эвакуации жителей пяти сел округа имени М. Турсунзода и двух сел округа Зайнабобод. Это было сделано, чтобы снизить риск стихийных бедствий и избежать новых жертв среди населения.

Кроме того, городская комиссия Гиссара также постановила эвакуировать из опасных участков села Кухнабой 60 семей.

Интенсивные осадки стали причиной схода камнепадов на разных участках автодороги Душанбе-Чанак. Так на 155 км этой автодороги в результате камнепада погиб 40-летний пассажир автомашины, следовавшей в город Ходжент. Также жертвами стихии стали двое жителей села Д. Алиева Файзабадского района 54 и 14 лет. В комитете подчеркнули, что ныне погибшие проигнорировали рекомендации и оповещения о том, что в эти дни следует ограничить выпас скота на пастбищах.

Селевые потоки и камнепады были зарегистрированы на участке автодорог Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш, а также на территории района Горной Матчи Согдийской области. Сейчас все дороги расчищены и продолжают работать в обычном режиме, но опасность схода селей и камнепадов все еще остается очень высокой.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана неустойчивая погода и интенсивные осадки сохранятся до конца апреля. При этом продолжается таяние снега в горных районах страны, что влечет за собой повышение уровня воды в водоемах, обвалы, размывы береговых линий рек и озер. При этом сохраняется угроза схода лавин, камнепадов и селей.

КЧС просит таджикистанцев соблюдать меры безопасности: меньше находиться в горной местности, возле рек и озер.