Четверг, 25 Апреля 2019 года
23:06:24 МСК

МЧС России направит отряд спасателей в ЛНР для ликвидации аварии на шахте

Происшествия

ЧП на шахте «Схидкарбон» в Луганской Народной Республике произошло утром 25 апреля

МЧС России направит отряд спасателей в ЛНР для ликвидации аварии на шахте
Шахта

Москва, 25 апреля 2019, 22:59 — REGNUM  МЧС России окажет содействие Луганской Народной Республике в ликвидации последствий аварии на шахте в посёлке Юрьевский, сообщили 25 апреля в пресс-службе российского ведомства.

Как уточняется, по просьбе властей ЛНР не место аварии будет направлен отряд горноспасателей МЧС для оказания помощи в проведении спасательных работ на шахте.

Напомним, ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района ЛНР произошло утром 25 апреля. Глава республики Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии. Обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить