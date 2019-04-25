Четверг, 25 Апреля 2019 года
21:47:07 МСК

17 человек госпитализировали после распыления газа в школе Башкирии

Происшествия

Газ распылили учащиеся

17 человек госпитализировали после распыления газа в школе Башкирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Белорецк, Башкирия, 25 апреля 2019, 21:17 — REGNUM  Из школы № 20 Белорецка госпитализировали 17 человек после распыления газа. Об этом сообщила представитель минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Она сослалась на данные главврача Белорецкой больницы, в соответствии с которыми в больницу попали 16 школьников и один педагог.

«Предварительный диагноз: отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», — цитирует Кускарбекову ТАСС.

По данным главы пресс-службы регионального управления МВД Максима Родионова, предположительно, газ распылили двое учеников. Возраст школьников он не уточнил.

«Сейчас они с родителями находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующего решения», — заключил представитель МВД.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о распылении слезоточивого газа поступило, по данным Госкомитета республики по ЧС, в 9:55 по местному времени. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, которые эвакуировали 589 человек.

Изначально сообщалось, что госпитализировано 13 учеников и учительница. Скорой помощью они направлены в больницу с симптомами раздражения, отравления и болью в животе.

В школе остановили учебный процесс, проводилось проветривании помещений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить