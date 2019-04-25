17 человек госпитализировали после распыления газа в школе Башкирии

Белорецк, Башкирия, , 21:17 — REGNUM Из школы № 20 Белорецка госпитализировали 17 человек после распыления газа. Об этом сообщила представитель минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Она сослалась на данные главврача Белорецкой больницы, в соответствии с которыми в больницу попали 16 школьников и один педагог.

«Предварительный диагноз: отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», — цитирует Кускарбекову ТАСС.

По данным главы пресс-службы регионального управления МВД Максима Родионова, предположительно, газ распылили двое учеников. Возраст школьников он не уточнил.

«Сейчас они с родителями находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующего решения», — заключил представитель МВД.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о распылении слезоточивого газа поступило, по данным Госкомитета республики по ЧС, в 9:55 по местному времени. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, которые эвакуировали 589 человек.

Изначально сообщалось, что госпитализировано 13 учеников и учительница. Скорой помощью они направлены в больницу с симптомами раздражения, отравления и болью в животе.

В школе остановили учебный процесс, проводилось проветривании помещений.