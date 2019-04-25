Брат Кокорина раскаялся в суде

Москва, , 20:36 — REGNUM Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл выразил сожаление по поводу своего поведения в драке с водителем Виталием Соловчуком 8 октября 2018 года. Слова раскаяния молодой человек высказал 25 апреля во время допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кирилла Кокорина, Соловчук первым нанёс удар и ему, и футболисту Павлу Мамаеву. Причём водитель вёл себя очень уверено.

«Я не знаю, что было бы дальше, он очень уверенно себя вел, может у него нож был. Когда он меня ударил, конечно, какая-то боль появилась во мне, и хотелось какой-то справедливости», — заявил Кокорин-младший.

При этом Кирилл Кокорин признал, что бил лежащего Соловчука рукой в корпус и выразил сожаление за своё поведение.

«Я себя не оправдываю, я признаю вину. То, что я наносил удары, — это неправильно. Конечно, сожалею об этом, раскаиваюсь. И он старше. Меня воспитывали хорошо, он мужик и мне неудобно перед ним, я извинялся перед ним после задержания, на очной ставке», — сказал Кирилл Кокорин.

Также он сообщил, что после этого инцидента в кафе «Кофемания» его брат Александр сделал ему замечание по поводу его поступка.

«Схватил за голову по-дружески, по-братски и сказал: «Ещё раз такое увижу — поругаю», — вспомнил Кирилл.