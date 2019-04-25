Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении казанской судьи

Казань, , 20:34 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») в отношении судьи Ново-Савинского района Казани Марины Фирсовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

По версии следствия, весной 2017 года судья передала неизвестным неустановленным должностным лицам не менее 50 тыс. рублей для решения вопроса об удовлетворении апелляции на решение суда, принятое ранее. Деньги подозреваемой передавал адвокат, действовавший в интересах своей знакомой.

В итоге апелляционная жалоба была удовлетворена Ново-Савинским судом.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, впервые представление Бастрыкина на возбуждение уголовного дела было выписано 18 декабря 2017 года.

В отношении судьи Ново-Савиновского районного суда планировалось возбудить дело о посредничестве во взяточничестве за совершение незаконного действия или аналогичное бездействие, или же если оно совершено с использованием служебного положения. Санкции данной статьи варьируются. Это может быть штраф в размере от 1 млн рублей, или же штраф в объеме от 20 до 50-кратного размера взятки с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Лишение свободы этой статьей также предусмотрено — на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

Квалификационная коллегия судей Татарии (ККС) должна была рассмотреть вопрос 31 января 2018 года, но заседание было отложено из-за болезни лица, указанного в представлении.

В конце февраля коллегия не дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении казанской судьи. Планировалось, что представление Бастрыкина будет рассматриваться повторно.

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