По подозрению в убийстве подростка задержан 19-летний житель Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, 25 апреля 2019, 19:39 — REGNUM В Новокузнецке продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего подростка (по ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний местный житель.Напомним, накануне, 24 апреля, на одной из улиц Орджоникидзевского района города Новокузнецка было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в ведомстве, подозреваемый ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Устанавливается мотив убийства, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения и проведении психолого-психиатрической и баллистической экспертиз.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлено, что 24 апреля 17-летний подросток шёл на остановку общественного транспорта. В это время со спины к нему подбежал неизвестный в маске и выстрелил. После чего подобрал гильзу и скрылся.