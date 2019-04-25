По подозрению в убийстве подростка задержан 19-летний житель Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:39 — REGNUM В Новокузнецке продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего подростка (по ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний местный житель.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Устанавливается мотив убийства, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения и проведении психолого-психиатрической и баллистической экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлено, что 24 апреля 17-летний подросток шёл на остановку общественного транспорта. В это время со спины к нему подбежал неизвестный в маске и выстрелил. После чего подобрал гильзу и скрылся.