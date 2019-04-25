Четверг, 25 Апреля 2019 года
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По подозрению в убийстве подростка задержан 19-летний житель Новокузнецка

Происшествия

Накануне на одной из улиц Орджоникидзевского района Новокузнецка было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы

Новокузнецк, Кемеровская область, 25 апреля 2019, 19:39 — REGNUM  В Новокузнецке продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего подростка (по ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний местный житель.

Напомним, накануне, 24 апреля, на одной из улиц Орджоникидзевского района города Новокузнецка было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Устанавливается мотив убийства, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения и проведении психолого-психиатрической и баллистической экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлено, что 24 апреля 17-летний подросток шёл на остановку общественного транспорта. В это время со спины к нему подбежал неизвестный в маске и выстрелил. После чего подобрал гильзу и скрылся.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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