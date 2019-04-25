За сутки в Новосибирской области зафиксированы сотни природных пожаров

Новосибирск, , 18:57 — REGNUM За сутки в Новосибирской области зафиксировано 359 природных пожаров. Это — рекордное число за пожароопасный сезон 2019 года, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Наибольшее количество очагов авиапатрули обнаружили в Искитимском, Коченевском и Новосибирском районах.

Как заявили в ведомстве, наличие крупных возгораний говорит о недостаточной работе или бездействии специальных групп, о создании которых отчитались все муниципальные районы области.

«Из-за непринятия мер по локализации пожаров площадь выжженных территорий в некоторых местах распространилась на километры. Причем информация о термоточках, обнаруженных спутником при проведении космического мониторинга, в режиме онлайн доступна всем единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных районов», — отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Так в Искитимском районе за сутки возникло 46 природных пожаров, в Новосибирском районе выявлено 39 палов травы, в Коченевском — 35 термоточек.

Дознаватели МЧС проводят проверки, должностным лицам выписываются предостережения. Обобщенные материалы будут направлены в прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-центр ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили, что ситуация с пожарами может обостриться из-за ветреной погоды. Напомним, что почти во всех районах региона объявлено начало пожароопасного сезона.

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Ранее пожар оставил без жилья три семьи в посёлке Курундус Тогучинского района Новосибирской области. Возбуждены одно уголовное дело — за нарушения требований пожарной безопасности и шесть административных дел: в отношении четырех граждан — за разведённые костры и палы травы, главы поселения и администрации сельского совета — за неорганизованную уборку территории.

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