Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака в США

Происшествия

Инцидент произошёл в пригороде Чикаго

Чикаго, США, 25 апреля 2019, 18:42 — REGNUM  В американском штате Иллинойс 31 человек пострадал в результате утечки аммиака. Об этом 25 апреля сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли в своём микроблоге в Twitter.

Как уточняется, инцидент произошёл в населённом пункте Бич Парк, являющемся пригородом Чикаго. По предварительным данным, утечка произошла из цистерны, которую перевозил трактор.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы из-за проблем, возникших в результате вдыхания паров аммиака. По заявлению медиков, угрозы жизни никого из пострадавших нет.

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Утечки и разливы химических веществ
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