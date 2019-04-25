Более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака в США

Чикаго, США, , 18:42 — REGNUM В американском штате Иллинойс 31 человек пострадал в результате утечки аммиака. Об этом 25 апреля сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли в своём микроблоге в Twitter.

Как уточняется, инцидент произошёл в населённом пункте Бич Парк, являющемся пригородом Чикаго. По предварительным данным, утечка произошла из цистерны, которую перевозил трактор.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы из-за проблем, возникших в результате вдыхания паров аммиака. По заявлению медиков, угрозы жизни никого из пострадавших нет.