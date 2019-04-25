Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Стали известны обстоятельства, при которых погиб рабочий, участвовавший в сносе гостиницы «Северная корона» в Петроградском районе Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, мужчину насмерть придавило экскаватором.

Трагический инцидент на набережной реки Карповки случился 25 апреля в 16:50 мск.

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На месте происшествия работают пять единиц техники и 16 спасателей.

Напомним, отель «Северная корона» был возведен в 1990-х годах, но по ряду причин так и не принял ни одного постояльца. Более 20 лет он простоял заброшенным, сейчас идет демонтаж зданий отеля-призрака.

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