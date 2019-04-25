Четверг, 25 Апреля 2019 года
21:14:07 МСК

Два человека погибли при стрельбе возле станции метро в Москве

Происшествия

Инцидент произошёл возле станции «Новые Черёмушки»

Два человека погибли при стрельбе возле станции метро в Москве
Antares 610
Выход из станции метро Новые черемушки

Москва, 25 апреля 2019, 17:47 — REGNUM  Два человека погибли в результате стрельбы у входа на станцию метро «Новые Черёмушки» в Москве днём 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеканал «Рен ТВ», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что один мужчина застрелил другого, после чего покончил с собой.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте развитие сюжета: СК возбудил дело по факту стрельбы возле метро в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить