В Югре экс-чиновнику сократили срок заключения и штраф

Лангепас, Югра, , 17:40 — REGNUM В Югре окружной суд сократил срок заключения и штраф бывшему заместителю главы администрации города Лангепас. Он был осуждён в феврале 2019 года за взятку крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, суд установил, что в мае 2016 года заместитель главы администрации Лангепаса, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 1,5 млн рублей за содействие в получении субсидии.

Чиновник был приговорён по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и к штрафу в 12 млн рублей лишь после повторного рассмотрения уголовного дела в суде. Решение отменялось по доводам апелляционных представлений прокурора в связи с неправильной квалификацией действий. Ранее суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей, а судья покинул свой пост сразу же после вынесения приговора.

В апелляционной инстанции чиновнику судебная коллегия снизила на год срок заключения и вдвое сократила штраф, до шести миллионов рублей.

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