Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

Москва, , 17:30 — REGNUM Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать. Об этом сообщил сам Кокорин 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы.

Спортсмен признался, что в ночном клубе «Эгоист» он употреблял алкоголь, но не много. Также он сообщил, что и ранее снимал усталость и расслаблялся при помощи алкоголя.

«Когда есть возможность и у меня есть выходные, я позволяю себе алкоголь выпить», — рассказал футболист.

Что касается самой драки, то Мамаев ударил Соловчука только в ответ, после того как водитель первым нанёс удар, сообщил игрок «Зенита».

"Если бы Соловчук сказал, что он, этого не было бы, если бы он извинился, тоже ничего не было бы — пожали руки и разъехались», — сказал Кокорин.

«Если бы первым не нанёс удар, но остался при своем мнении?» — уточнил его адвокат.

«Я думаю, мы бы разговаривали, пока не появилась какая-то конкретика», — отметил спортсмен.

При этом Кокорин сообщил, что он и Мамаев планировали и согласовывали свои действия после того, как покинули ночной клуб, но не по дракам и конфликтам.

«Сговор у нас был только один — встать и позавтракать. Мы ждали такси», — сказал футболист.