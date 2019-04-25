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При сносе отеля-призрака в Петербурге погиб рабочий

Происшествия

Отель «Северная корона» не принял в своей истории ни одного посетителя

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 17:16 — REGNUM  Во время работ по разборке комплекса зданий неэксплуатируемой гостиницы «Северная корона» в Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 25 апреля погиб рабочий.

Этот отель на набережной реки Карповки был построен в 1990-х годах, но так никогда и не был введен в эксплуатацию. Сейчас идет демонтаж заброшенных зданий.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшедшего», — отметили в ГСУ СКР.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, «при разборе заброшенной гостиницы произошел обвал, засыпало спецтехнику».

Добавим, что здание отеля-призрака давно пользуется дурной славой в Петербурге. 2 ноября 1995 года именно здесь скончался во время банкета митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, пользовавшийся большим уважением у прихожан РПЦ.

На сносе гостиницы настаивала еще в 2003 году тогдашний губернатор Валентина Матвиенко. «Нельзя допустить, чтобы в центре города торчал этот сломанный зуб», — говорила она.

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