Банда из 25 человек вывела «в тень» более 15 млрд рублей — ростовское УФСБ

Ростов-на-Дону, , 17:12 — REGNUM В Ростовской области силовики задержали группировку из 25 человек, которые вывели в теневой оборот свыше 15 млрд рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

По информации ведомства, члены преступного сообщества совершали незаконные банковские операции при помощи более 400 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

«Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. В результате в теневой оборот выведено свыше 15 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что один из фигурантов уголовного дела Кирилл С. дал признательные показания. Он признан виновным по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 178 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.