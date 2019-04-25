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Мамаев обзванивал больницы, беспокоясь за Соловчука

Происшествия

Однако потерпевшего найти так и не смог

Москва, 25 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Отоспавшись и придя в себя после драки, футболист Павел Мамаев пытался найти водителя Виталия Соловчука, чтобы узнать о его состоянии. Об этом сообщил сам спортсмен в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После 8 октября были предприняты какие-либо попытки явиться в органы?» — задала вопрос прокурор.

«Явиться было некуда», — ответил Мамаев.

«Что значит некуда?»

«Не было никакого дела».

«Вы же понимали, что вы избили Соловчука. До того, как вы узнали, что возбуждено уголовное дело и вы в розыске, пытались ли вы найти Соловчука и извиниться перед ним?»

«Мы пытались связаться с Паком и Соловчуком. Это было 8 числа».

«Каким образом найти вы пытались найти Соловчука?»

«Обзванивали больницы, но это ничего не дало», — сказал Мамаев.

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