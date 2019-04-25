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Полковник ФСБ задержан по подозрению в особо крупных взятках

Происшествия

Сотрудниками ФСБ задержаны полковник Кирилл Черкалин и двое его бывших подчинённых

Москва, 25 апреля 2019, 16:50 — REGNUM  Управлением собственной безопасности ФСБ России задержан начальник отдела одного из подразделений ведомства полковник Кирилл Черкалин. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, полковник подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

Сообщается, что операция по задержанию проводилась в координации с Главным военным следственным управлением Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании для задержанных меры пресечения.

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