Полковник ФСБ задержан по подозрению в особо крупных взятках

Москва, , 16:50 — REGNUM Управлением собственной безопасности ФСБ России задержан начальник отдела одного из подразделений ведомства полковник Кирилл Черкалин. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, полковник подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

Сообщается, что операция по задержанию проводилась в координации с Главным военным следственным управлением Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании для задержанных меры пресечения.